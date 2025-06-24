МГТУ за один день представил семь новых игроков

Московский волейбольный клуб МГТУ представил семерых игроков, которые будут выступать за команду в следующем сезоне. В их число вошли доигровщики Денис Антонов и Иван Коротаев, связующий Роман Жось, блокирующие Иван Козицын и Кирилл Ситюк, либеро Игорь Фролов и диагональный Максим Шкредов.

26-летний Антонов уже выступал за МГТУ в сезоне-2020/2021, после чего перешёл в АСК на четыре года. 23-летний Коротаев предыдущие два сезона выступал за «Газпром-Югра», он также успел поиграть за минскую «Столицу» и московское «Динамо». 30-летний Жось стал бронзовым призёром чемпионата России в сезоне-2024/2025 в составе «Белогорья», а 38-летний Козицын дважды оказался чемпионом Беларуси в составе «Шахтёра» (2024, 2025).

25-летний Ситюк в сезоне-2024/2025 дебютирует в Суперлиге, куда отобрался вместе с «Ярославичем». 25-летний Фролов также провёл прошлый сезон в Высшей лиге А, но в Суперлиге либеро уже выступал за «Динамо-Урал».

Для 27-летнего белорусского диагонального Шкредова МГТУ станет вторым российским клубом в карьере. В сезоне-2021/2022 он играл за «Югру-Самотлор». С 2022 по 2025 год Максим успел выступить за греческий «ПАОК», китайский «Бейджинг Мотор» и нидерландский «Орион».