Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 25 июня

Сегодня, 25 июня, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием нового игрового дня.
Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин 25 июня (время — московское):
12:30. Украина — Франция;
14:00. Германия — Куба;
16:00. Турция – Словения;
17:30. Нидерланды — Аргентина;
19:30. Болгария — Япония;
20:30. Италия — Польша;
21:00. Сербия — Иран;
00:00 26 июня. Канада — Бразилия;
3:30 26 июня. Китай – США.
Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.
Видео: Отношения России и МОК