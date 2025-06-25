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Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 25 июня

Сегодня, 25 июня, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием нового игрового дня.

Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин 25 июня (время — московское):

12:30. Украина — Франция;

14:00. Германия — Куба;

16:00. Турция – Словения;

17:30. Нидерланды — Аргентина;

19:30. Болгария — Япония;

20:30. Италия — Польша;

21:00. Сербия — Иран;

00:00 26 июня. Канада — Бразилия;

3:30 26 июня. Китай – США.

Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.

Видео: Отношения России и МОК