Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Иран. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 25 июня

Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 25 июня
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 25 июня, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием нового игрового дня.

Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин 25 июня (время — московское):

12:30. Украина — Франция;
14:00. Германия — Куба;
16:00. Турция – Словения;
17:30. Нидерланды — Аргентина;
19:30. Болгария — Япония;
20:30. Италия — Польша;
21:00. Сербия — Иран;
00:00 26 июня. Канада — Бразилия;
3:30 26 июня. Китай – США.

Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.

Календарь Лиги наций (м)
Турнирная таблица Лиги наций (м)

Видео: Отношения России и МОК

Материалы по теме
Лига наций — 2025 по волейболу, мужчины: результаты матчей 15 июня
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android