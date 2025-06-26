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Лига наций — 2025 по волейболу, мужчины: результаты матчей 25 июня

Лига наций — 2025 по волейболу, мужчины: результаты матчей 25 июня
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В среду, 25 июня, а также в ночь на 26 июня мск в рамках мужской волейбольной Лиги наций — 2025 прошли матчи предварительного этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты игрового дня Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин 25 июня и в ночь на 26 июня мск:

Украина — Франция — 0:3 (23:25, 21:25, 17:25);
Германия — Куба — 1:3 (25:19, 18:25, 22:25, 21:25);
Турция – Словения — 0:3 (16:25, 22:25, 18:25);
Нидерланды — Аргентина — 0:3 (20:25, 14:25, 22:25);
Болгария — Япония — 3:0 (27:25, 25:23, 25:19);
Италия — Польша — 3:2 (25:17, 23:25, 21:25, 25:20, 15:11);
Сербия — Иран — 1:3 (21:25, 19:25, 25:23, 23:25);
Канада — Бразилия — 0:3 (22:25, 17:25, 17:25);
Китай – США — 2:3 (22:25, 25:21, 25:19, 16:25, 11:15).

Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.

Календарь Лиги наций (м)
Турнирная таблица Лиги наций (м)

Видео: Трофеи сборной России по волейболу

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