Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 26 июня

Сегодня, 26 июня, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием нового игрового дня.

Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин 26 июня (время — московское):

15:00. Франция – Япония;

17:30. Нидерланды — Германия;

18:30. Турция — Украина;

21:00. Сербия — Куба;

00:00 27 июня. Бразилия — Китай;

3:30 27 июня. Канада – США.

Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.

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