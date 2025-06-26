Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 26 июня

Сегодня, 26 июня, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием нового игрового дня.
Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин 26 июня (время — московское):
15:00. Франция – Япония;
17:30. Нидерланды — Германия;
18:30. Турция — Украина;
21:00. Сербия — Куба;
00:00 27 июня. Бразилия — Китай;
3:30 27 июня. Канада – США.
Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.
Видео: Самый высокий волейболист России