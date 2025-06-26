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Финский либеро Керминен перешёл из московского «Динамо» в «Динамо-ЛО»

Финский либеро Керминен перешёл из московского «Динамо» в «Динамо-ЛО»
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Пресс-служба «Динамо-ЛО» объявила о переходе в клуб финского либеро Лаури Керминена.

Последние пять сезонов 32-летний финн выступал за московское «Динамо», волейболист покинул столичную команду в мае. Срок соглашения Керминена с клубом из Ленинградской области не уточняется.

В России Керминен выступает с 2015 года, он также защищал цвета «Кузбасса», с которым стал чемпионом России в сезоне-2018/2019. С 2013 по 2022 год игрок выступал за сборную Финляндии.

Старт нового сезона мужского чемпионата России по волейболу запланирован на 18 октября. «Динамо-ЛО» 19 октября должно принять новоуренгойский «Факел».

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