Азербайджанская доигровщица Рубан вернулась в «Ленинградку» из румынского «Альба Блаж»

30-летняя азербайджанская доигровщица Елизавета Рубан вошла в состав волейбольного клуба «Ленинградка» из Санкт-Петербурга, за который уже выступала с 2018 по 2020 год. Об этом сообщила пресс-служба команды в официальном телеграм-канале.

Рубан начинала карьеру в «Телекоме» из Баку, после чего перешла в итальянский «Савино Дель Бене» (Скандиччи), в котором играла в сезоне-2017/2018. Следующим клубом в карьере доигровщицы стала «Ленинградка». В сезоне-2021/2022 Елизавета играла в турецком «Болу», с 2022 по 2024 год в румынском клубе «Лугож», а предыдущий сезон провела в румынском «Альба Блаж».

Вместе с «Альба Блаж» Рубан стала чемпионкой страны, дошла до полуфинала Кубка ЕКВ, а также вошла в тройку лучших нападающих чемпионата Румынии.