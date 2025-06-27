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Лига наций — 2025 по волейболу, мужчины: результаты матчей 26 июня

Лига наций — 2025 по волейболу, мужчины: результаты матчей 26 июня
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В четверг, 26 июня, а также в ночь на 27 июня мск в рамках мужской волейбольной Лиги наций — 2025 прошли матчи предварительного этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты игрового дня Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин 26 июня и в ночь на 27 июня мск:

Франция – Япония — 2:3 (22:25, 25:19, 25:22, 20:25, 11:15);
Нидерланды — Германия — 1:3 (26:24, 22:25, 21:25, 24:26);
Турция — Украина — 0:3 (11:25, 22:25, 21:25);
Сербия — Куба — 1:3 (25:22, 22:25, 16:25, 16:25);
Бразилия — Китай — 3:0 (25:22, 25:16, 25:23);
Канада – США — 0:3 (23:25, 22:25, 28:30).

Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.

Календарь Лиги наций (м)
Турнирная таблица Лиги наций (м)

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