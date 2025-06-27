Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 27 июня

Сегодня, 27 июня, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием нового игрового дня.

Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин 27 июня (время — московское):

15:00. Украина — Япония;

17:30. Аргентина — Иран;

19:30. Болгария — Словения;

21:00. Нидерланды — Куба;

00:00 28 июня. Китай — Италия;

3:30 28 июня. Канада — Польша.

Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.

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