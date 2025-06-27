Стало известно место проведения Суперкубка России-2025 среди женских команд

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) на сайте сообщила, что Суперкубок России 2025 года среди женских команд пройдёт в Калининграде.

Суперкубок проведут в формате «Финала четырех» без матча за бронзу. Участие в турнире примут «Локомотив» (Калининградская обл.), «Динамо‑Ак Барс» (Казань), «Ленинградка» (Санкт‑Петербург), «Заречье‑Одинцово» (Московская обл.).

Суперкубок России пройдёт в декабре, даты проведения объявят позже. Розыгрыш турнира приурочен к празднованию 80-летия Калининградской области

Действующий победитель Суперкубка России — казанский клуб «Динамо‑Ак Барс». В финале 2024 года команда из Татарстана обыграла московское «Динамо».