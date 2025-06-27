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«Корабелка» опоздала к старту международного турнира VTV Cup 2025 во Вьетнаме

«Корабелка» опоздала к старту международного турнира VTV Cup 2025 во Вьетнаме
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28 июня во Вьетнаме стартует групповой этап международного турнира VTV Cup 2025, в котором примет участие волейбольный клуб «Корабелка» из Санкт-Петербурга. Из-за задержки рейса команда опоздала к своей первой встрече в рамках группового этапа.

Первый матч «Корабелки» был запланирован 28 июня в 9:30 по московскому времени, но спортсменки прилетят в Ханой утром этого же дня. Организаторы VTV Cup 2025 пошли навстречу российскому клубу и изменили расписание. Встреча с командой «Эст Кола» из Таиланда перенесена на 12:00 мск.

«Дорога не из лёгких, но мы команда, мы «Корабелка», мы справимся!» – сообщила пресс-служба клуба в своих социальных сетях.

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