Лига наций — 2025 по волейболу, мужчины: результаты матчей 27 июня

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В пятницу, 27 июня, а также в ночь на 28 июня мск в рамках мужской волейбольной Лиги наций — 2025 прошли матчи предварительного этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты игрового дня Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин 27 июня и в ночь на 28 июня мск:

Украина — Япония — 3:2 (24:26, 25:17, 25:18, 22:25, 15:13;

Аргентина — Иран — 1:3 (21:25, 25:22, 22:25, 22:25);

Болгария — Словения — 3:1 (18:25, 25:23, 25:21, 25:22);

Нидерланды — Куба — 1:3 (25:21, 18:25, 21:25, 28:30);

Китай — Италия — 0:3 (18:25, 15:25, 19:25);

Канада — Польша — 2:3 (32:30, 25:14, 17:25, 23:25, 13:15).

Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.

Видео: Отношения России и МОК