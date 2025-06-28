Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 28 июня

Сегодня, 28 июня, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием нового игрового дня.
Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин 28 июня (время — московское):
15:30. Словения — Франция;
17:30. Германия — Иран;
19:00. Болгария — Турция;
21:00. Сербия — Аргентина;
00:00 29 июня. Бразилия — Италия;
3:30 29 июня. США — Польша.
Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.
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