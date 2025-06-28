Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 28 июня

Сегодня, 28 июня, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием нового игрового дня.

Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин 28 июня (время — московское):

15:30. Словения — Франция;

17:30. Германия — Иран;

19:00. Болгария — Турция;

21:00. Сербия — Аргентина;

00:00 29 июня. Бразилия — Италия;

3:30 29 июня. США — Польша.

Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.

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