«Корабелка» одержала победу над клубом из Таиланда в стартовом матче на VTV Cup — 2025

Сегодня, 28 июня, во Вьетнаме стартовал женский международный турнир VTV Cup — 2025, в котором принимает участие волейбольный клуб «Корабелка» из Санкт-Петербурга. В своём первом матче на турнире санкт-петербургские волейболистки в пяти сетах обыграли «Эст Колу» из Таиланда — 3:2 (27:25, 11:25, 25:13, 22:25, 15:11).

Отметим. что из-за задержки рейса «Корабелка» опоздала к своей первой встрече в рамках группового этапа. Игра была запланирована на 9:30 по московскому времени, но организаторы турнира пошли навстречу российскому клубу и изменили расписание. Встреча с командой из Таиланда началась в 12:00 мск.

Следующая игра «Корабелки» состоится в понедельник, 30 июня. Соперник — молодёжная сборная Вьетнама (U21).