Лига наций — 2025 по волейболу, мужчины: результаты матчей 28 июня

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В субботу, 28 июня, а также в ночь на 29 июня мск в рамках мужской волейбольной Лиги наций — 2025 прошли матчи предварительного этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты игрового дня Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин 28 июня и в ночь на 29 июня мск:

Словения — Франция — 0:3 (23:25, 27:29, 23:25).

Германия — Иран — 3:1 (25:22, 23:25, 26:24, 25:22).

Болгария — Турция — 0:3 (20:25, 20:25, 21:25).

Сербия — Аргентина — 1:3 (25:18, 18:25, 23:25, 12:25).

Бразилия — Италия — 3:2 (25:22, 21:25, 33:31, 17:25, 15:13).

США — Польша — 0:3 (20:25, 21:25, 22:25).

Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.

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