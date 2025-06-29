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Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 29 июня

Сегодня, 29 июня, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием нового игрового дня.

Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин 29 июня (время — московское):

12:00. Словения – Япония;

14:00. Иран – Нидерланды

15:30. Турция – Франция;

17:30. Куба – Аргентина;

19:00. Болгария – Украина;

20:30. Китай – Канада;

21:00. Германия – Сербия;

30 июня. 00:00. Бразилия – Польша;

3:30. США – Италия.

Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.