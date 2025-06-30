Новый игрок «Локомотива» Симеон Николов получил травму во время матча Лиги наций

18-летний связующий Симеон Николов, который в предстоящем сезоне будет выступать за новосибирский «Локомотив», получил травму в матче Лиге наций между Болгарией и Турцией. Встреча завершилась победой Турции со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:21).

Во втором сете волейболист неудачно приземлился после блока, после чего был вынесен на руках с площадки и доставлен в больницу на коляске. После осмотра врачи исключили перелом. На восстановление связующему потребуется две-три недели. Об этом сообщил менеджер болгарской сборной Стефан Чолаков.

«Come back stronger, Moni! Желаем скорейшего восстановления и возвращения на площадку Симеону Николову! Связующий получил травму после блокирования в матче со сборной Турции домашнего этапа Лиги наций. В свой актив в Бургасе болгары уже занесли победы над Японией и Словенией», – сообщила пресс-служба новосибирского клуба в официальном телеграм-канале.