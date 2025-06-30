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Новый игрок «Локомотива» Симеон Николов получил травму во время матча Лиги наций

Новый игрок «Локомотива» Симеон Николов получил травму во время матча Лиги наций
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18-летний связующий Симеон Николов, который в предстоящем сезоне будет выступать за новосибирский «Локомотив», получил травму в матче Лиге наций между Болгарией и Турцией. Встреча завершилась победой Турции со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:21).

Лига наций (м) . Предварительный этап
28 июня 2025, суббота. 19:00 МСК
Болгария
Окончен
0 : 3
Турция
Болгария: Николов, Георгиев, Петков, Атанасов, Аспарухов, Грозданов, Татаров, Димитров, Божилов, Желев, Антов, Палев, Николов, Петков
Турция: Дильменлер, Тюмер, Матич, Саваш, Бюльбюль, Мандыраджи, Лагумджия, Гюлмезоглу, Юксель, Хатипоглу, Енипазар, Байрактар, Хильми, Киркит

Во втором сете волейболист неудачно приземлился после блока, после чего был вынесен на руках с площадки и доставлен в больницу на коляске. После осмотра врачи исключили перелом. На восстановление связующему потребуется две-три недели. Об этом сообщил менеджер болгарской сборной Стефан Чолаков.

«Come back stronger, Moni! Желаем скорейшего восстановления и возвращения на площадку Симеону Николову! Связующий получил травму после блокирования в матче со сборной Турции домашнего этапа Лиги наций. В свой актив в Бургасе болгары уже занесли победы над Японией и Словенией», – сообщила пресс-служба новосибирского клуба в официальном телеграм-канале.

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