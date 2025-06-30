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Лига наций — 2025 по волейболу, мужчины: результаты матчей 30 июня

Лига наций — 2025 по волейболу, мужчины: результаты матчей 30 июня
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В воскресенье, 29 июня, а также в ночь на 30 июня мск в рамках мужской волейбольной Лиги наций — 2025 прошли матчи предварительного этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты игрового дня Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин 29 июня, а также в ночь на 30 июня мск:

Словения – Япония 0 — 3 (25:27, 15:25, 16:25).
Иран – Нидерланды 3 — 2 (25:19, 22:25, 21:25, 25:19, 15:9).
Турция – Франция 0 — 3 (20:25, 18:25, 19:25).
Куба – Аргентина 2 — 3 (25:23, 23:25, 21:25, 25:21, 11:15).
Болгария – Украина 1 — 3 (25:20, 19:25, 24:26, 22:25).
Китай – Канада 0 — 3 (23:25, 20:25, 23:25).
Германия – Сербия 3 — 1 (25:20, 25:21, 23:25, 25:17).
Бразилия – Польша 3 — 1 (25:21, 25:21, 21:25, 28:26).
США – Италия 0 — 3 (21:25, 22:25, 18:25).

Календарь Лиги наций (м)
Турнирная таблица Лиги наций (м)

Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.

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