«Корабелка» обыграла молодёжную сборную Вьетнама на VTV Cup — 2025

Сегодня, 30 июня, во Вьетнаме продолжается женский международный турнир VTV Cup — 2025, в котором принимает участие волейбольный клуб «Корабелка» из Санкт-Петербурга. Во втором матче на турнире санкт-петербургские волейболистки в пяти сетах обыграли молодёжную сборную Вьетнама (U21)со счётом 3:0 (25:19, 25:19, 25:14).

Самым результативным игроком встречи стала Елизавета Нестерова — в её активе 15 очков, Ирина Филиштинская записала на свой счёт три блока. Александра Захарова, Анастасия Черняева и Виктория Боброва принесли команде по 10 очков.

Ранее «Корабелка» обыграла в пяти сетах «Эст Колу» из Таиланда — 3:2. Заключительный матч группового турнира с командой Китайского Тайбэя российская команда сыграет 1 июля в 12:00 мск.