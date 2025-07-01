«Корабелка» вышла в плей-офф VTV Cup — 2025 с первого места в группе

Во Вьетнаме завершился групповой этап международного турнира VTV Cup — 2025. Женский волейбольный клуб «Корабелка» из Санкт-Петербурга вышел в плей-офф с первого места в группе.

В стартовом матче турнира «Корабелка» одержала победу над «Эст Колу» из Таиланда со счётом 3:2 (27:25, 11:25, 25:13, 22:25, 15:11). Во втором матче волейболистки обыграли молодёжную сборную Вьетнама (U21) со счётом 3:0 (25:19, 25:19, 25:14). Заключительный матч группового этапа завершился победой россиянок над китайским «Тайбеем» со счётом 3:1 (30:28, 24:26, 25:22, 25:16).

Плей-офф стартует 3 июля. Напомним, «Корабелка» является действующим обладателем титула победителя VTV Cup — 2025.