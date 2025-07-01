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За участие в Суперлиге мужские клубы заплатят 3,36 млн, женские — 2,85 млн рублей

За участие в Суперлиге мужские клубы заплатят 3,36 млн, женские — 2,85 млн рублей
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Всероссийская федерация волейбола опубликовала регламент проведения чемпионата России в сезоне-2025/2026. Согласно документу, клубы должны оплатить заявочный взнос в размере 3,36 млн рублей у мужчин и 2,85 млн рублей — у женщин.

До 5 августа каждый клуб обязан внести сумму за участие в Суперлиге в размере 1,8 млн рублей у мужчин и 1,5 млн – у женщин. Следующий платёж должен поступить в октябре. 1 560 600 рублей до 15 октября внесут мужские команды, 1 352 520 рублей до 1 октября – женские. Дополнительно третий платёж проведут клубы, которые сыграют в плей-офф чемпионата России.

На клуб, не оплативший заявочный взнос и долги за прошлый чемпионат до 5 августа 2025 года, будут наложены штрафные санкции в рамзере 10% от суммы заявочного взноса.

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