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Российская «Корабелка» узнала соперника по полуфиналу волейбольного турнира VTV Cup — 2025

Российская «Корабелка» узнала соперника по полуфиналу волейбольного турнира VTV Cup — 2025
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«Корабелка» вышла в полуфинал турнира VTV Cup 2025. На стадии четвертьфинала российская команда обыграла сборную Австралии 25-16, 25-16, 25-21.

Соперником «Коробелки» по полуфиналу станет сборная Филиппин, которая в четвертьфинале одолела команду «Эст Кола» (Таиланд) со счетом 25-17, 25-21, 25-21.

Полуфинальные матчи турнира пройдут 4 июля.

Кубок VTV 2025 по волейболу среди женских команд проходит в городе Футхо (Вьетнам), с 28 июня по 5 июля 2025 года. Турнир приурочен к 55-летию Вьетнамского телевидения.

Отметим, «Корабелка» является действующим чемпионом турнира. В решающем матче прошлого года российская команда обыграла сборную Вьетнама.

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