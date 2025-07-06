Российская «Корабелка» выиграла международный турнир VTV Cup — 2025

Российская команда «Корабелка» стала победителем международного турнира VTV Cup — 2025.

В финале российские волейболистки обыграли хозяек турнира, национальную команду Вьетнама со счётом 3:2. Примечательно, что до матча с «Корабелкой» вьетнамские волейболистки не проиграли на турнире ни одной партии.

Отметим, что «Корабелка» во второй раз подряд стала победителем этого турнира. В финале прошлого года российская команда также одержала победу в матче с национальной командой Вьетнама.

Кубок VTV — 2025 по волейболу среди женских команд проходил в городе Футхо (Вьетнам) с 28 июня по 5 июля 2025 года. Турнир был приурочен к 55-летию вьетнамского телевидения.