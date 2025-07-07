«Очень рад играть в России!» Серб Павле Перич вошёл в состав «Новы»

26-летний сербский доигровщик Павле Перич вошёл в состав мужского волейбольного клуба «Нова». Об этом сообщила пресс-служба команды в социальных сетях.

Перич перешёл в российскую Суперлигу из польского «Скра», за который выступал в прошлом сезоне. Он также провёл по одному сезону в итальянской «Чистерне» (сезон-2023/2024), в турецком «Фенербахче» (сезон-2022/2023), в греческом «Олимпиакосе» (сезон-2021/2022). Свою карьеру доигровщик начал в сербской «Войводине».

«Очень счастлив быть в вашей команде и очень рад играть в России! Я надеюсь, что нас с вами ждёт замечательный сезон!» — сообщил Перич в официальном телеграм-канале клуба.