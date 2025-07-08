Серебряный призёр ОИ-2020 Кобзарь рассказал о волейбольных матчах против Овечкина

34-летний связующий петербургского «Зенита» Игорь Кобзарь на открытии пляжа на озере Круглое в Тюмени рассказал о любви нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина к волейболу.

«Очень рад, что, можно сказать, в родном городе волейбол развивают. Находятся такие люди, которые всеми силами, всей душой используют любую возможность, чтобы волейбола становилось в городе больше. Знаменитым, популярным личностям, как Овечкин, волейбол очень нравится. Он очень-очень им горит. Особенно ему, конечно, нравится противостояние со мной. Всегда пытается набирать себе команду, чтобы выиграть у меня, но у него это получается с переменным успехом», — сказал Кобзарь в интервью «Тюменской арене».