Мужскую сборную Турции по волейболу возглавил Слободан Ковач

Главным тренером мужской сборной Турции назначен сербский специалист Слободан Ковач. Об этом сообщила пресс-служба турецкой федерации волейбола.

Последние два сезона 58-летний тренер работает в Турции. В сезоне-2023/2024 он возглавлял «Халкбанк», которым также руководил с 2016 по 2018 годы, а прошедший сезон — «Фенербахче». В разные годы Ковач тренировал национальные команды Ирана (2014-2015), Словении (2017-2018), Сербии (2019-2021).

В сезоне-2018/2019 сербский специалист возглавлял «Белогорье» и привёл команду к победе в Кубке вызова — третьем по значимости европейском турнире после Лиги чемпионов.