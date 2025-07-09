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Мужскую сборную Турции по волейболу возглавил Слободан Ковач

Мужскую сборную Турции по волейболу возглавил Слободан Ковач
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Главным тренером мужской сборной Турции назначен сербский специалист Слободан Ковач. Об этом сообщила пресс-служба турецкой федерации волейбола.

Последние два сезона 58-летний тренер работает в Турции. В сезоне-2023/2024 он возглавлял «Халкбанк», которым также руководил с 2016 по 2018 годы, а прошедший сезон — «Фенербахче». В разные годы Ковач тренировал национальные команды Ирана (2014-2015), Словении (2017-2018), Сербии (2019-2021).

В сезоне-2018/2019 сербский специалист возглавлял «Белогорье» и привёл команду к победе в Кубке вызова — третьем по значимости европейском турнире после Лиги чемпионов.

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