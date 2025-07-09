Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 9 июля

Сегодня, 9 июля, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием нового игрового дня.
Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин 9 июля (время — московское):
6:00. Болгария — Бразилия;
9:30. Южная Корея — Польша;
13:20. Франция — Япония;
14:00. Чехия — Сербия;
18:00. Италия — Бельгия;
20:30. Германия — Канада;
21:30. Нидерланды — Турция;
00:00 10 июля. Доминиканская Республика — Китай;
3:30 10 июля. Таиланд — США.
В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.
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