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Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 9 июля

Сегодня, 9 июля, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием нового игрового дня.

Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин 9 июля (время — московское):

6:00. Болгария — Бразилия;

9:30. Южная Корея — Польша;

13:20. Франция — Япония;

14:00. Чехия — Сербия;

18:00. Италия — Бельгия;

20:30. Германия — Канада;

21:30. Нидерланды — Турция;

00:00 10 июля. Доминиканская Республика — Китай;

3:30 10 июля. Таиланд — США.

В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.

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