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Начало прямой трансляции матча Нидерланды — Турция на платформе Okko и «Чемпионата»

Начало прямой трансляции матча Нидерланды — Турция на платформе Okko и «Чемпионата»
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9 июля в 21:30 по московскому времени на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция игры предварительного этапа Лиги наций по волейболу среди женщин между сборными Нидерландов и Турции.

Прямая трансляция матча
Прямая трансляция матча
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Лига наций (ж) . Предварительный этап
09 июля 2025, среда. 21:30 МСК
Нидерланды
1-я партия
0 : 0
Турция
Нидерланды: Тен Бринке, Яспер, Герритсен, ван Ален, Ликлема, ван де Воссе, Вос, Далдероп, Кок, Стют, Ресинк, Дамбринк, Кёйперс, Янсен
Турция: Орге Гюнер, Варгас, Шахин, Джек, Дикен, Джебеджиоглу, Шахин, Оздемир, Уяник, Гюнеш, Калач, Эркек, Акарчесме, Каракурт

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Турнирная таблица Лиги наций (ж)
Календарь Лиги наций (ж)

Самая быстрая подача в волейболе:

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