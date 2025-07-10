Начало прямой трансляции матча Бельгия — Нидерланды на платформе Okko и «Чемпионата»
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10 июля в 21:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция трансляция игры предварительного этапа Лиги наций по волейболу среди женщин между сборными Бельгии и Нидерландов.
Прямая трансляция матчаСмотреть
Лига наций (ж) . Предварительный этап
10 июля 2025, четверг. 21:30 МСК
Бельгия
2-я партия
0 : 1
Нидерланды
Бельгия: Верхельст - 6, Мартен - 3, Лемменс - 2, Радович - 1, Бертельс, ван Сас, Каулберг, Нагельс, Демейер, Креницки, Дебаук, Рампелберг, Франсен, ван Эльсен
Нидерланды: Далдероп - 5, Герритсен - 3, Кок - 3, Дамбринк - 3, ван Ален - 1, Стют - 1, Тен Бринке, Ликлема, ван де Воссе, Вос, Ресинк, Кёйперс, Янсен, Хамминг
Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступен первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате Stories и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.
В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.
Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.
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