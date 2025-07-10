Начало прямой трансляции матча Бельгия — Нидерланды на платформе Okko и «Чемпионата»

10 июля в 21:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция трансляция игры предварительного этапа Лиги наций по волейболу среди женщин между сборными Бельгии и Нидерландов.

Прямая трансляция матча Смотреть

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступен первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате Stories и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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