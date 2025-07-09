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АСК продлил контракт с диагональным Железняковым до 2027 года

АСК продлил контракт с диагональным Железняковым до 2027 года
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Мужской волейбольный клуб АСК из Нижнего Новгорода объявил о продлении контракта с 29-летним диагональным Павлом Железняковым ещё на два сезона. Спортсмен останется в команде до 2027 года.

Железняков выступает за нижегородский клуб с прошлого сезона, в котором успел стать лидером команды по результативности и вторым бомбардиром регулярного чемпионата. Павел провёл 100 партий в 29 матчах и набрал 487 очков.

«Ключ к его успеху — мощная и стабильная атака, а также отличное взаимодействие с Дмитрием Филипповым. Связка этих двоих стала грозным оружием и будет радовать болельщиков ещё два года», — сообщила пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале.

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