АСК продлил контракт с диагональным Железняковым до 2027 года

Мужской волейбольный клуб АСК из Нижнего Новгорода объявил о продлении контракта с 29-летним диагональным Павлом Железняковым ещё на два сезона. Спортсмен останется в команде до 2027 года.

Железняков выступает за нижегородский клуб с прошлого сезона, в котором успел стать лидером команды по результативности и вторым бомбардиром регулярного чемпионата. Павел провёл 100 партий в 29 матчах и набрал 487 очков.

«Ключ к его успеху — мощная и стабильная атака, а также отличное взаимодействие с Дмитрием Филипповым. Связка этих двоих стала грозным оружием и будет радовать болельщиков ещё два года», — сообщила пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале.