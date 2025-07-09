Блокирующая Ирина Соболева вошла в состав «Заречья-Одинцово»

25-летняя центральная блокирующая Ирина Соболева вошла в состав подмосковного женского клуба «Заречье-Одинцово». Об этом сообщила пресс-служба клуба в своих социальных сетях.

Прошлый сезон блокирующая провела в «Омичке». С 2022 по 2024 выступала за саратовский «Протон». Свою карьеру Соболева начинала в системе череповецкой «Северянки».

Вместе со сборной России блокирующая становилась чемпионкой Европы среди девушек, бронзовым призёром Европейского юношеского Олимпийского фестиваля, бронзовым призёром чемпионата мира среди девушек в 2017 году, а также серебряным призёром чемпионата Европы среди молодёжных команд в 2018 году.