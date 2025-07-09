Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Доминиканская Республика — Китай. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Блокирующая Ирина Соболева вошла в состав «Заречья-Одинцово»

Блокирующая Ирина Соболева вошла в состав «Заречья-Одинцово»
Комментарии

25-летняя центральная блокирующая Ирина Соболева вошла в состав подмосковного женского клуба «Заречье-Одинцово». Об этом сообщила пресс-служба клуба в своих социальных сетях.

Прошлый сезон блокирующая провела в «Омичке». С 2022 по 2024 выступала за саратовский «Протон». Свою карьеру Соболева начинала в системе череповецкой «Северянки».

Вместе со сборной России блокирующая становилась чемпионкой Европы среди девушек, бронзовым призёром Европейского юношеского Олимпийского фестиваля, бронзовым призёром чемпионата мира среди девушек в 2017 году, а также серебряным призёром чемпионата Европы среди молодёжных команд в 2018 году.

Материалы по теме
АСК продлил контракт с диагональным Железняковым до 2027 года
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android