Блокирующая Ирина Соболева вошла в состав «Заречья-Одинцово»
Поделиться
25-летняя центральная блокирующая Ирина Соболева вошла в состав подмосковного женского клуба «Заречье-Одинцово». Об этом сообщила пресс-служба клуба в своих социальных сетях.
Прошлый сезон блокирующая провела в «Омичке». С 2022 по 2024 выступала за саратовский «Протон». Свою карьеру Соболева начинала в системе череповецкой «Северянки».
Вместе со сборной России блокирующая становилась чемпионкой Европы среди девушек, бронзовым призёром Европейского юношеского Олимпийского фестиваля, бронзовым призёром чемпионата мира среди девушек в 2017 году, а также серебряным призёром чемпионата Европы среди молодёжных команд в 2018 году.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 июля 2025
-
23:02
-
22:40
-
21:15
-
03:00
-
00:39
- 8 июля 2025
-
04:40
- 7 июля 2025
-
18:58
-
08:00
- 6 июля 2025
-
15:19
-
04:55
- 4 июля 2025
-
01:22
- 1 июля 2025
-
22:18
-
21:21
- 30 июня 2025
-
17:35
-
05:44
-
00:20
- 29 июня 2025
-
10:30
-
05:37
- 28 июня 2025
-
14:39
-
11:00
-
05:54
- 27 июня 2025
-
22:51
-
11:00
-
10:41
-
10:31
-
05:45
- 26 июня 2025
-
23:26
-
11:17
-
11:00
-
05:50
- 25 июня 2025
-
09:30
- 24 июня 2025
-
20:46
-
10:53
- 23 июня 2025
-
21:45
-
12:36