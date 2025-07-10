Лига наций — 2025 по волейболу, женщины: результаты матчей 9 июля

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В среду, 9 июля, а также в ночь на 10 июля мск в рамках женской волейбольной Лиги наций — 2025 прошли матчи предварительного этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты игрового дня Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин 9 июля и в ночь на 10 июля мск:

Болгария — Бразилия — 1:3 (21:25, 29:27, 10:25, 19:25);

Южная Корея — Польша — 1:3 (25:18, 19:25, 14:25, 26:28);

Франция — Япония — 0:3 (23:25, 16:25, 19:25);

Чехия — Сербия — 1:3 (25:22, 22:25, 26:28, 18:25);

Италия — Бельгия — 3:0 (25:19, 25:15, 25:18);

Германия — Канада — 3:2 (24:26, 25:20, 23:25, 25:23, 15:13);

Нидерланды — Турция — 0:3 (19:25, 16:25, 21:25);

Доминиканская Республика — Китай — 2:3 (22:25, 25:17, 25:22, 22:25, 13:15);

Таиланд — США — 1:3 (26:28, 25:21, 25:27, 15:25).

В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.

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