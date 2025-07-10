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Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 10 июля

Сегодня, 10 июля, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием нового игрового дня.

Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин 10 июля (время — московское):

9:30. Франция — Бразилия;

13:20. Южная Корея — Япония;

18:00. Италия — Сербия;

21:30. Бельгия — Нидерланды;

00:00 11 июля. Таиланд — Германия;

3:30 11 июля. Доминиканская Республика — США.

В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.

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