Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 10 июля

Сегодня, 10 июля, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием нового игрового дня.
Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин 10 июля (время — московское):
9:30. Франция — Бразилия;
13:20. Южная Корея — Япония;
18:00. Италия — Сербия;
21:30. Бельгия — Нидерланды;
00:00 11 июля. Таиланд — Германия;
3:30 11 июля. Доминиканская Республика — США.
В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.
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