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Начало прямой трансляции матча Польша — Бразилия на платформе Okko и «Чемпионата»

Начало прямой трансляции матча Польша — Бразилия на платформе Okko и «Чемпионата»
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11 июля в 13:20 по московскому времени на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция игры предварительного этапа Лиги наций по волейболу среди женщин между сборными Польши и Бразилии.

Лига наций (ж) . Предварительный этап
11 июля 2025, пятница. 13:20 МСК
Польша
1-я партия
0 : 0
Бразилия
Польша: Грика, Стысяк, Корнелюк, Пясецка, Лукасик, Щигловска, Чирняньска, Смажек, Лысяк, Центка, Грабка, Дамаске, Венерска, Юрчик
Бразилия: Дуарте, Карнейро, Виэзел, Монтибеллер, Кудиесс, Ратцке, Гимараес, Венк, Насименто, Бергманн, Эмануэле, Сантос, Васкес, де Арруда

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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