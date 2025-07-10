Лига наций — 2025 по волейболу, женщины: результаты матчей 10 июля

В четверг, 10 июля, в рамках женской волейбольной Лиги наций — 2025 прошли матчи предварительного этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты игрового дня Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин 10 июля:

Доминиканская Республика — Китай — 2-3 (22:25, 25:17, 25:22, 22:25, 13:15);

Таиланд — США — 1-3 (26:28, 25:21, 25:27, 15:25);

Франция — Бразилия — 2-3 (25:23, 21:25, 25:17, 21:25, 11:15);

Южная Корея — Япония — 0-3 (21:25, 25:27, 22:25);

Италия — Сербия — 3-0 (25:17, 26:24, 25:20);

Бельгия — Нидерланды — 1-3 (24:26, 22:25, 25:22, 22:25).

В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.