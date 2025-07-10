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Лига наций — 2025 по волейболу, женщины: результаты матчей 10 июля

Лига наций — 2025 по волейболу, женщины: результаты матчей 10 июля
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В четверг, 10 июля, в рамках женской волейбольной Лиги наций — 2025 прошли матчи предварительного этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты игрового дня Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин 10 июля:

  • Доминиканская Республика — Китай — 2-3 (22:25, 25:17, 25:22, 22:25, 13:15);
  • Таиланд — США — 1-3 (26:28, 25:21, 25:27, 15:25);
  • Франция — Бразилия — 2-3 (25:23, 21:25, 25:17, 21:25, 11:15);
  • Южная Корея — Япония — 0-3 (21:25, 25:27, 22:25);
  • Италия — Сербия — 3-0 (25:17, 26:24, 25:20);
  • Бельгия — Нидерланды — 1-3 (24:26, 22:25, 25:22, 22:25).

В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.

Календарь Лиги наций (ж)
Турнирная таблица Лиги наций (ж)
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