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Лига наций — 2025 по волейболу, женщины: результаты матчей 10 июля и в ночь на 11 июля

Лига наций — 2025 по волейболу, женщины: результаты матчей 10 июля и в ночь на 11 июля
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В четверг, 10 июля, а также в ночь на 11 июля мск в рамках женской волейбольной Лиги наций — 2025 прошли матчи предварительного этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты игрового дня Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин 10 июля и в ночь на 11 июля мск:

Франция — Бразилия — 2:3 (25:23, 21:25, 25:17, 21:25, 11:15);
Южная Корея — Япония — 0:3 (21:25, 25:27, 22:25);
Италия — Сербия — 3:0 (25:17, 26:24, 25:20);
Бельгия — Нидерланды — 1:3 (24:26, 22:25, 25:22, 22:25);
Таиланд — Германия — 0:3 (24:26, 19:25, 11:25);
Доминиканская Республика — США — 1:3 (25:23, 19:25, 16:25, 20:25).

В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.

Календарь Лиги наций (ж)
Турнирная таблица Лиги наций (ж)

Видео: Трофеи сборной России по волейболу

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