Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 11 июля

Сегодня, 11 июля, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием нового игрового дня.
Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин 11 июля (время — московское):
9:30. Болгария — Франция;
13:20. Польша — Бразилия;
18:00. Бельгия — Сербия;
21:30. Чехия — Турция;
00:00. 12 июля. Таиланд — Доминиканская Республика;
3:30. 12 июля. Канада — Китай.
В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.
Женская сборная Турции по волейболу празднует золото ЧЕ-2023