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Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 11 июля

Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 11 июля
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Сегодня, 11 июля, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием нового игрового дня.

Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин 11 июля (время — московское):

9:30. Болгария — Франция;
13:20. Польша — Бразилия;
18:00. Бельгия — Сербия;
21:30. Чехия — Турция;
00:00. 12 июля. Таиланд — Доминиканская Республика;
3:30. 12 июля. Канада — Китай.

В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.

Календарь Лиги наций (ж)
Турнирная таблица Лиги наций (ж)

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