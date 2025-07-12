Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Япония — Польша. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Лига наций — 2025 по волейболу, женщины: результаты матчей 11 июля

Лига наций — 2025 по волейболу, женщины: результаты матчей 11 июля
Аудио-версия:
Комментарии

В пятницу, 11 июля, а также в ночь на 12 июля мск в рамках женской волейбольной Лиги наций — 2025 прошли матчи предварительного этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты игрового дня Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин 11 июля и в ночь на 12 июля мск:

Болгария — Франция — 1:3 (22:25, 25:21, 17:25, 22:25);
Польша — Бразилия — 1:3 (22:25, 21:25, 25:21, 22:25);
Бельгия — Сербия — 0:3 (24:26, 19:25, 16:15);
Чехия — Турция — 3:1 (25:22, 25:21, 4:25, 25:20);
Таиланд — Доминиканская Республика — 0:3 (21:25, 18:25, 23:25);
Канада — Китай — 1:3 (22:25, 15:25, 25:22, 22:25).

В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.

Календарь Лиги наций (ж)
Турнирная таблица Лиги наций (ж)

Видео: Самый высокий волейболист России

Материалы по теме
Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 11 июля
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android