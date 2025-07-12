Лига наций — 2025 по волейболу, женщины: результаты матчей 11 июля

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В пятницу, 11 июля, а также в ночь на 12 июля мск в рамках женской волейбольной Лиги наций — 2025 прошли матчи предварительного этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты игрового дня Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин 11 июля и в ночь на 12 июля мск:

Болгария — Франция — 1:3 (22:25, 25:21, 17:25, 22:25);

Польша — Бразилия — 1:3 (22:25, 21:25, 25:21, 22:25);

Бельгия — Сербия — 0:3 (24:26, 19:25, 16:15);

Чехия — Турция — 3:1 (25:22, 25:21, 4:25, 25:20);

Таиланд — Доминиканская Республика — 0:3 (21:25, 18:25, 23:25);

Канада — Китай — 1:3 (22:25, 15:25, 25:22, 22:25).

В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.

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