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Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 12 июля

Сегодня, 12 июля, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием нового игрового дня.

Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин 12 июля (время — московское):

9:30. Южная Корея — Болгария;

13:20. Япония — Польша;

16:00. Чехия — Нидерланды;

20:00. Турция — Италия;

00:00. 13 июля. Германия — Китай;

3:30. 13 июля. Канада — США.

В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.

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