Детского тренера по волейболу обвинили в мошенничестве на 7 млн рублей

В отношении 29-летнего детского тренера по волейболу заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.

29-летняя Анастасия Л. занимается с детьми волейболом в спорткомплексе в Олимпийской деревне. По словам родителей, раньше Анастасия исправно выполняла обещания — собирала деньги на поездки для детей и форму и всегда отчитывалась за покупки. Осенью 2024 года Анастасия начала собирать деньги на поездку в оздоровительный лагерь для команды. Родители сдавали средства, не подозревая подвоха. Потом поездку было решено перенести на июнь по просьбе тренера.

Весной Анастасия снова объявила сбор — на новую форму. А затем сообщила, что формы не будет, так как у неё серьёзно заболела мама. После этого она попросила родителей о материальной помощи. Люди откликнулись и собрали средства. Потом тренер сообщила, что мать умерла и её не на что хоронить.

В начале июня, накануне поездки на сборы, Анастасия сообщила родителям, что всё отменяется и денег у неё нет — якобы она стала жертвой мошенников. Позднее выяснилось, что мать Анастасии жива и здорова.

Родители обратились в полицию. Девушку задержали, сейчас она находится под подпиской о невыезде. Заявления на неё написали как минимум шесть человек. Они отдали девушке 506 тыс. рублей, но, по словам родителей, на самом деле от её рук пострадали около 60 человек и общий ущерб составляет минимум 7 млн рублей.