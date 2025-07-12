Российский диагональный Молотков перешёл во французский клуб «Париж Воллей»

21-летний российский диагональный Василий Молотков вошёл в состав французского клуба «Париж Воллей». Об сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

Прошлый сезон россиянин провёл в болгарской «Монтане» на правах аренды, а после завершения чемпионата вернулся в новосибирский «Локомотив», вместе с которым стал обладателем Кубка России — 2025.

Молотков начал карьеру в системе железнодорожников в 2019 году. За это время в составе молодёжной команды он дважды победил в Международном первенстве среди юношей «Локоволей» (2020, 2021), был признан самым ценным игроком турнира в 2020 году. На его счету также бронза Молодёжной лиги (2022), золото Кубка Молодёжной лиги (2023), золото первенства России по волейболу U19 (2022).