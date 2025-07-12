Серб Жарко Убипарип стал игроком «Оренбуржья»

25-летний сербский доигровщик Жарко Убипарип перешёл в мужской волейбольный клуб «Оренбуржье». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Убипарипа перешёл в российскую Суперлигу из сербской «Войводины», за которую выступал с 2022 года. С 2020 по 2022 он играл за сербскую «Рибницу». Доигровщик также выступал за канадские «Онтарио» и Гуэлфский университет.

«Пусть адаптация в новой стране пройдёт легко, а на площадке тебя всегда ждёт надёжная поддержка команды и наших болельщиков! Мы рады видеть тебя в наших рядах и уверены — вместе мы добьёмся больших побед!» — сообщила пресс-служба клуба.