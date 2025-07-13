Лига наций — 2025 по волейболу, женщины: результаты матчей 12 июля

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В субботу, 12 июля, а также в ночь на 13 июля мск в рамках женской волейбольной Лиги наций — 2025 прошли матчи предварительного этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты игрового дня Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин 12 июля и в ночь на 13 июля мск:

Южная Корея — Болгария — 2:3 (22:25, 20:25, 25:21, 25:23, 13:15);

Япония — Польша — 3:1 (25:21, 23:25, 25:23, 25:22);

Чехия — Нидерланды — 2:3 (23:25, 25:23, 25:14, 19:25, 10:15);

Турция — Италия — 2:3 (19:25, 25:21, 25:21, 20:25, 11:15);

Германия — Китай — 2:3 (25:22, 26:24, 21:25, 17:25, 16:18);

Канада — США — 2:3 (24:26, 25:23, 25:20, 21:25, 17:19).

В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.

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