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Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 13 июля

13 июля продолжился розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин 13 июля:

Южная Корея – Франция — 0:3 (17:25, 19:25, 21:25);

Болгария – Польша — 0:3 (13:25, 19:25, 17:25);

Япония – Бразилия — 0:3 (17:25, 18:25, 20:25);

Чехия – Бельгия — 1:3 (25:19, 23:25, 17:25, 21:25);

Нидерланды – Италия — 0:3 (23:25, 26:28, 18:25);

Германия – Доминиканская Республика — 3:1 (25:20, 25:13, 21:25, 25:21);

Сербия – Турция — 3:0 (25:18, 25:20, 25:18);

Таиланд – Канада — 2:3 (25:17, 23:25, 28:30, 25:23, 13:15);

Китай – США — 3:2 (18:25, 19:25, 25:21, 25:16, 18:16).

В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.