Начало прямой трансляции матча Германия — Япония на платформе Okko и «Чемпионата»
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16 июля в 13:20 по московскому времени на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция игры предварительного этапа Лиги наций по волейболу среди мужчин между сборными Германии и Японии.
Прямая трансляция матчаСмотреть
Лига наций (м) . Предварительный этап
16 июля 2025, среда. 13:20 МСК
Германия
3-я партия
1 : 1
Япония
Германия: Рёрс - 9, Джон - 7, Краге - 6, Бранд - 6, Крик - 5, Бёме - 1, Гравен, Тилле, Грозер, Петер, Циммерман, Бурггреф, Мовинкель, Торви
Япония: Исикава - 14, Мияура - 12, Такахаси - 9, Эбадедан-Дан - 5, Фукацу - 4, Нисияма - 1, Оя, Томита, Огава, Каи, Нисимото, Ямамото, Эйро, Сато
Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.
В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.
Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.
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