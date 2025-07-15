Ранее травмированный Симеон Николов попал в заявку Болгарии на третью неделю Лиги наций

18-летний связующий Симеон Николов, который в предстоящем сезоне будет выступать за новосибирский «Локомотив», попал в заявку сборной Болгарии на матчи третьей игровой недели Лиги наций после травмы, полученной в конце июня. Об этом сообщает спортивный портал sportal.bg.

28 июня в матче с Турцией волейболист неудачно приземлился после блока и получил растяжение связок. Несмотря на попадание в заявку, участие Николова в предстоящих матчах остаётся под вопросом.

В польском Гданьске Болгария сыграет с Кубой, Китаем, Польшей и Ираном. Перед стартом третьей игровой недели сборная занимает 11-е место в турнирной таблице.