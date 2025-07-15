Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Женская сборная Болгарии до 19 лет выиграла чемпионат мира, победив в финале США

В хорватском Осиеке завершился женский чемпионат мира по волейболу в возрастной категории до 19 лет. В финале турнира сыграли действующие чемпионки сборная США и сборная Болгарии. Матч завершился со счётом 3:1 (21:25, 25:16, 25:17, 29:27) в пользу болгарок.

Ранее представительницам этой страны ни разу не удавалось выиграть чемпионат мира в любой из возрастных категорий.

MVP турнира и лучшей связующей стала болгарка Димана Иванова. В символическую сборную также вошли доигровщицы Калина Венева (Болгария) и Макарайя Спирс (США), блокирующие Деница Ангелова (Болгария) и Майя Копут (Польша). Лучшей диагональной признана Хенли Андерсон (США), а лучшей либеро — Виктория Нинова (Болгария).

В борьбе за бронзовые медали встретились сборные Польши и Турции. Со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:20) победу одержали полячки.