Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Женская сборная Болгарии до 19 лет выиграла чемпионат мира, победив в финале США

Женская сборная Болгарии до 19 лет выиграла чемпионат мира, победив в финале США
Аудио-версия:
Комментарии

В хорватском Осиеке завершился женский чемпионат мира по волейболу в возрастной категории до 19 лет. В финале турнира сыграли действующие чемпионки сборная США и сборная Болгарии. Матч завершился со счётом 3:1 (21:25, 25:16, 25:17, 29:27) в пользу болгарок.

Ранее представительницам этой страны ни разу не удавалось выиграть чемпионат мира в любой из возрастных категорий.

MVP турнира и лучшей связующей стала болгарка Димана Иванова. В символическую сборную также вошли доигровщицы Калина Венева (Болгария) и Макарайя Спирс (США), блокирующие Деница Ангелова (Болгария) и Майя Копут (Польша). Лучшей диагональной признана Хенли Андерсон (США), а лучшей либеро — Виктория Нинова (Болгария).

В борьбе за бронзовые медали встретились сборные Польши и Турции. Со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:20) победу одержали полячки.

Материалы по теме
Ранее травмированный Симеон Николов попал в заявку Болгарии на третью неделю Лиги наций
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android