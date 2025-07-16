Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 16 июля

Сегодня, 16 июля, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием нового игрового дня.
Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин 16 июля (время — московское):
6:00. Аргентина — Бразилия;
9:30. Турция — США;
13:20. Германия — Япония;
14:00. Китай — Франция;
14:00. Украина — Нидерланды;
17:30. Болгария — Куба;
17:30. Сербия — Италия;
21:00. Иран — Польша;
21:30. Канада — Словения.
Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.
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