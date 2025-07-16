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Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 16 июля

Сегодня, 16 июля, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием нового игрового дня.

Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин 16 июля (время — московское):

6:00. Аргентина — Бразилия;

9:30. Турция — США;

13:20. Германия — Япония;

14:00. Китай — Франция;

14:00. Украина — Нидерланды;

17:30. Болгария — Куба;

17:30. Сербия — Италия;

21:00. Иран — Польша;

21:30. Канада — Словения.

Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.

Видео: Отношения России и МОК