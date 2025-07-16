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39-летний доигровщик Титич завершил игровую карьеру и начал тренерскую — источник

39-летний доигровщик Титич завершил игровую карьеру и начал тренерскую — источник
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39-летний волейболист, доигровщик Андрей Титич завершил игровую карьеру и в предстоящем сезоне начнёт тренерскую. Об этом сообщает «БО Спорт».

Он стал старшим тренером «Тархана» из Стерлитамака, который входит в систему уфимского «Динамо-Урал» и выступает в высшей лиге А. Главным тренером «Тархана» с 2022 года является Глеб Кашицын. В последних сезонах команда занимала 15-е, 12-е и 10-е места в турнире. Кашицын и Титич в сезоне-2014/2015 играли в одной команде.

Доигровщик Титич по ходу карьеры выступал в Суперлиге за «Ярославич» (2008–2011), «Факел» (2011–2014), «Нефтяник» (2014/15), «Нижний Новгород» (2015/2016), «Самотлор» (2016/2017), «Урал» (2017–2019), «Нову» (2019/2020, 2024/2025), АСК (2020–2023) и «Зенит» СПб (2024/2025).

В минувшем сезоне он стал четвёртым бомбардиром «Новы», набрав 145 очков в 23 матчах.

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