Канада — Словения: история личных встреч мужских команд, где смотреть матч Лиги наций

16 июля в 21:30 мск состоится матч предварительного этапа Лиги наций по волейболу среди мужчин между сборными Канады и Словении. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате». Предлагаем вам ознакомиться с историей личных встреч этих национальных команд в официальных играх.

Лига наций — 2021. Предварительный этап. Словения — Канада — 3:0 (25:22, 25:19, 25:22);

Лига наций — 2023. Предварительный этап. Словения — Канада — 3:0 (25:23, 25:22, 25:14);

Лига наций — 2024. Предварительный этап. Словения — Канада — 3:2 (22:25, 25:18, 25:18, 21:25, 15:10);

Олимпийские игры — 2024. Группа А. 1-й тур. Словения — Канада — 3:1 (25:21, 25:20, 20:25, 25:21).

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

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