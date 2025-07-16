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Канада — Словения. Прямая трансляция
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О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
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21:30 Мск
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Канада — Словения: история личных встреч мужских команд, где смотреть матч Лиги наций

Канада — Словения: история личных встреч мужских команд, где смотреть матч Лиги наций
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16 июля в 21:30 мск состоится матч предварительного этапа Лиги наций по волейболу среди мужчин между сборными Канады и Словении. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате». Предлагаем вам ознакомиться с историей личных встреч этих национальных команд в официальных играх.

Лига наций (м) . Предварительный этап
16 июля 2025, среда. 21:30 МСК
Канада
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лига наций — 2021. Предварительный этап. Словения — Канада — 3:0 (25:22, 25:19, 25:22);
Лига наций — 2023. Предварительный этап. Словения — Канада — 3:0 (25:23, 25:22, 25:14);
Лига наций — 2024. Предварительный этап. Словения — Канада — 3:2 (22:25, 25:18, 25:18, 21:25, 15:10);
Олимпийские игры — 2024. Группа А. 1-й тур. Словения — Канада — 3:1 (25:21, 25:20, 20:25, 25:21).

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги наций (м)
Турнирная таблица Лиги наций (м)
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