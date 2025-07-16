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«Енисей» подписал словенского доигровщика Жигу Штерна

«Енисей» подписал словенского доигровщика Жигу Штерна
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31-летний словенский доигровщик Жига Штерн вошёл в состав красноярского клуба «Енисей». Об этом сообщила пресс-служба команды в официальном телеграм-канале.

Штерн впервые будет выступать в российской Суперлиге. В красноярский клуб словенец перешёл из польской лиги, где выступал сначала за «Сувалки», а затем – за «Скра». Он также играл в словенских «Свите» (2008-2010), «Кеко Опрема» (сезон-2011/2012), «Кальците» (2012-2016), «Любляне» (сезон-2016/2017), во французских «Туре» (сезон-2017/2018) и «Пуатье» (сезон-2017/2018), итальянской «Латине» (сезон-2018/2019), турецком «Куле» (сезон-2018/2019), греческом «Фоникас Сирос» (2019-2022), немецком «Фридрихсхафене» (сезон-2022/2023).

Среди достижений Штерна титулы серебряного призёра чемпионата Европы (2019, 2021), бронзового призёра чемпионата Европы (2023), серебряного призёра чемпионата Германии (2023), победителя Суперкубка Греции (2022), Кубка Греции (2021), чемпионата Словении (2017) и Кубка Словении (2016).

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